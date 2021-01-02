Священник в Псковской области выгнал из храма монахиню и ее приют для животных

Священник выгнал из храма Воскресения Христова (деревня Клин Куньинского района) приют для бездомных животных, который содержала монахиня Зосима. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на волонтеров.
Источник: храм-клин.рф
По их словам, между монахиней и иеромонахом Серафимом произошел конфликт, в результате чего мужчина прогнал женщину с территории церкви, а затем выгнал и приютных животных.
Руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Великолукской и Невельской Епархии Дарья Нетреба рассказала, что ситуацию взял под контроль владыка Сергий. Питомцев временно разместили в городском приюте для бездомных животных «Милый».
«На базе епархии создана дисциплинарная комиссия, которая проведет полную проверку ситуации, результаты которой будут обнародованы дополнительно. Епархия благодарит неравнодушных людей и приют «Милый», где на данный момент размещены животные. Приюту будет оказана благотворительная помощь от епархии», - добавила Дарья Нетреба.