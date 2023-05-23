Происшествия

Жительница Запсковья пожаловалась депутату на попытку ограбления

Жительница Запсковья в ходе выезда депутата Псковской городской Думы Галины Неваленной на территорию округа пожаловалась ей на попытку ограбления. При этом заявление в полицию женщина пока не подавала, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В воскресенье в 18.00 молодой человек попытался вырвать сумку. Хорошо, я ее крепко держала», - рассказала женщина.

Она отметила, что инцидент произошел у дома №21 на улице Труда. По словам женщины, в последнее время в соседнем парке часто собираются сомнительные личности.

Председатель городской Думы Александр Гончаренко, который также присутствовал при разговоре, подчеркнул, что с такими жалобами надо сразу обращаться в полицию. Тем более женщина заверила, что запомнила внешность нападавшего.

Галина Неваленная добавила, что территорию попросят включить в план патрулирования сотрудников УМВД.

Женщина в свою очередь заявила о планах все-таки обратиться в правоохранительные органы.