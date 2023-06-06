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Экс-руководитель аппарата правительства Псковской области показал затопленную Новую Каховку. ВИДЕО

Экс-руководитель аппарата правительства Псковской области Сергей Дмитриев разместил в своём Telegram-канале видео, в котором видна текущая обстановка в Новой Каховке.

Видео: Сергей Дмитриев / Telegram

«Это центр Новой Каховки. ВСУ ударили по ГЭС, в результате чего идет процесс подтопления центральной части города. Все силы и службы на месте. Работаем», – сообщил он.

Напомним, Сергея Дмитриева назначили министром внутренней политики Херсонской области в ноябре 2022 года.

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Около 900 человек эвакуировали с затопленной территории после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, со ссылкой на представителя экстренных служб Новой Каховки сообщает «Интерфакс».

«В Новой Каховке уровень воды дошел за администрацию и продолжает подниматься. На данный момент эвакуировано около 900 человек», - сказал он.

В ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах поднимается, идет эвакуация подтопленных домов. В Новой Каховке ввели режим ЧС. По прогнозу, вода должна сойти в течение трех суток.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Сейчас станция не вырабатывает электроэнергию.

Российские следователи расследуют обстоятельства разрушения Каховской ГЭС по статье УК РФ о теракте.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и размер причиненного региону ущерба. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», - говорится в сообщении ведомства.

Одна из целей диверсии на Каховской ГЭС - лишить Крым воды, отметили в Кремле. Диверсия на Каховской ГЭС связана с неудачным наступлением вооруженных сил Украины, а также с попыткой лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Однозначно, что эта диверсия ставила одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище, и соответственно сокращается подача в канал, резко сокращается», - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с повреждением Каховской ГЭС.

Он добавил: «Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются».