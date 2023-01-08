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Почти на 40% упала заболеваемость коронавирусом в России за неделю

Почти на 40% упала заболеваемость коронавирусом в России за неделю. За этот период COVID-19 обнаружили у 23,5 тысяч россиян.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю коронавирус выявили у 23 435 жителей страны. Это на 40% меньше, чем было неделей ранее. Таким образом, в России достигли показатель по заболеваемости, который наблюдался летом прошлого года, пишет RuNews24.

Количество людей, попавших в больницу с коронавирусом, тоже значительно снизилось. За неделю госпитализировали 4 118 пациентов против 6 225 на прошлой. Спад составил 33,9%.

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Снизилось число людей, которые выписались из стационаров. По данным ведомства, вылечились 32474 человека, что на 34,6% меньше, чем неделей ранее.