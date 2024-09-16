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Три снаряда времен войны нашли в Невельском округе

20.09.2024 11:51|ПсковКомментариев: 0

Три артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны нашли в деревне Бусулаево Невельского муниципального округа 19 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки идентифицированы три артиллерийских снаряда калибра 122 миллиметра времен Великой Отечественной войны.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).

Теги: #артиллерийский снаряд
Источник: Псковская Лента Новостей
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