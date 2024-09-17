Общество

В Великих Луках установят мемориальную доску почетному гражданину Валерию Степанову

На заседании 20 сентября депутаты Великолукской городской Думы согласовали установку в городе мемориальной доски почетному гражданину города Великие Луки Валерию Степанову, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

Валерий Степанов - это коренной великолучанин. Родился 10 января 1950 года в Великих Луках в семье железнодорожников. Здесь же закончил школу. Работал в кинотеатре «Огонёк», локомотивном депо, городском комитете партии. В 1983 году был назначен начальником районного узла связи. 27 лет он возглавлял городское почтовое предприятие. За период работы Валерия Степанова в должности руководителя почтамта было внедрено много новшеств, которые не только поставили почтамт в один ряд с самыми передовыми предприятиями почтовой сферы, но и очень положительно отразились на имидже города.

Во время представления проекта решения председатель комитета культуры администрации города Великие Луки Елена Савченко отметила, что за годы руководства почтамтом Валерий Степанов зарекомендовал себя неутомимым тружеником, инициативным руководителем, ясно понимающим цели и задачи, стоящие перед почтамтом.

Кроме того, Валерий Степанов способствовал строительству и реконструкции новых почтовых зданий. Великолукский почтамт одним из первых в России начал использовать передвижные отделения почтовой связи. Большое внимание в своей работе Валерий Степанов уделял решению кадрового вопроса. По его инициативе 30 лет назад была создана группа по обучению операторов связи в одном из училищ Великих Лук.

Одной из успешно воплощенных в жизнь идей Валерия Степанова является создание проекта «Баллонная почта», но главным делом и любимым детищем Валерия Степанова является областной музей почтовой связи. Открытый 24 июня 1997 года на сегодняшний день музей насчитывает несколько разделов и более 20 тысяч артефактов из личных коллекций великолучан и гостей города.

Елена Савченко также напомнила, что вопрос об установке мемориальной доски Валерию Степанову был рассмотрен 20 августа на заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся исторических событий, произошедших в городе, а также личностей.

В ходе обсуждения депутаты активно высказывались за согласование установки мемориальной доски Валерию Степанову. Парламентарии отмечали, что его имя известно в городе Великие Луки как патриота, человека талантливого, энергичного, целеустремлённого и душой болевшего за своё дело и судьбу родного города. А созданный им музей почтовой связи является одним из лучших на Северо-Западе страны.

По итогу обсуждений депутаты единогласно утвердили решение об установке на здании бывшей почтовой конторы мемориальной доски Валерию Степанову.