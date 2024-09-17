Общество

Денис Иванов: Дети должны видеть героев и почитать их

Установка мемориальных досок бойцам специальной военной операции на псковских школах положительно повлияет на патриотическое воспитание молодежи. Об этом депутат по округу №15, бизнесмен Денис Иванов заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя итоги очередной сессии Псковской городской Думы.

«Сессия прошла в рабочем формате. Хотел бы выделить, что мы стали увековечивать память наших героев. Мы повесим семь мемориальных досок нашим павшим героям. Пожалуй, этот конфликт - самый сильный после Второй мировой войны. Наших детей необходимо воспитывать на примере героев. Увековечивание героев обязательно, дети должны видеть и почитать их. Люди отдали жизнь за то, чтобы мы с вами спокойно разговаривали. Это очень важно», – сказал Денис Иванов.

Напомним, семь мемориальных досок воинам, погибшим в ходе специальной военной операции, установят в Пскове. Шесть из них расположатся на образовательных учреждениях.