Общество

Троих членов Общественной палаты утвердили депутаты в Великих Луках

В ходе 21-го очередного заседания Великолукской городской Думы седьмого созыва депутаты рассмотрели вопрос об избрании членов Общественной палаты муниципального образования «Город Великие Луки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской городской Думе.

Фото: Великолукская городская Дума

В соответствии с положением об Общественной палате, в её состав входят 9 человек. Трое утверждаются главой города Великие Луки, три человека из числа представителей общественных объединений избираются депутатами Великолукской городской Думы, ещё трое избираются утверждёнными членами Общественной палаты.

На основании постановления главы города Великие Луки членами Общественной палаты утверждены:

Владимир Орлов – педагог дополнительного образования средней общеобразовательной школы №5;

Владимир Орлов – президент Псковской региональной общественной организации «Федерация воздухоплавательного спорта»;

Алексей Максимов – директор детско-юношеской спортивной школы №1 «Атлетика».

На рассмотрение на текущем заседании депутатам были представлены следующие три кандидата для включения в состав Общественной палаты.

Клуб спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» предложил кандидатуру Владимира Владимирова – генерального директора клуба.

Псковская областная общественная организация «Союз возрождения Псковского края» предложил кандидатуру Татьяны Щеблыкиной – социального координатора Великолукского филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

А Псковская региональная общественная организация «Союз социальной помощи ветеранам Вооружённых сил и правоохранительных органов» предложила кандидатуру Вячеслава Сизова – председателя «Союза социальной помощи ветеранам Вооружённых сил и правоохранительных органов».

«Все документы по данным кандидатурам представлены в соответствии с положением, все кандидатуры также соответствуют требованиям указанного положения», - отметила, представляя проект решения, начальник юридического отдела Великолукской городской Думы Татьяна Сморыго.

Кандидатуры были приняты, депутаты высказали много слов поддержки. Было отмечено, что эти люди хорошо известны великолучанам, каждый из них представляет важные и актуальные направления. Было решено провести открытое голосование. Депутаты единогласно поддержали все предложенные кандидатуры для включения в Общественную палату города Великие Луки.