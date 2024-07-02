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Автомобиль Audi изъяли у великолучанина за нетрезвое вождение

23-летнего нетрезвого великолучанина, управляющего автомобилем Audi, остановили полицейские. В результате проверки машину у этого горожанина изъяли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А в Гдове 19 сентября по Вокзальному шоссе на автомобиле Kia следовал местный житель 1965 года рождения, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в Новоржевском округе инспекторы ДПС выявили нетрезвого мотоциклиста.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. Напомним, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.