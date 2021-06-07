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Капитальный ремонт обрушившегося моста идет в Себежском районе

Капитальный ремонт моста через реку Неведрянка идет в Себежском районе Псковской области, на дороге Толкачево – Себеж – Заситино. Работы производит подрядная организация «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с «Псковавтодор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В настоящий момент мостовики выполняют работы по сооружению береговых и промежуточных опор, устройству ростверка. Ранее подрядчик демонтировал разрушенный мост и возвел технологическое сооружение для производства строительно-монтажных работ.

Длина участка капитального ремонта (моста вместе с подъездами к нему) составляет 243 метра. Мост будет трехпролетным, длиной около 60 м, проезжая часть – двухполосной с тротуарами для пешеходов с обеих сторон. На мосту и подходах будет установлено металлическое барьерное ограждение. Сооружение будет соответствовать нормативным показателям по грузоподъемности и безопасности, а габаритные показатели - IV категории автомобильной дороги Толкачево – Себеж - Заситино.

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По контракту, мост должен быть приведен в нормативное состояние до 30 апреля 2022 года. На эти цели из областного бюджета направлено около 151 млн рублей.