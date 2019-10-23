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В «Псковпассажиравтотрансе» рассказали о проверке ситуации с зажатой в дверях автобуса №6 коляской с ребенком

В «Пcковпассажиравтотрансе» рассказали о том, как проходит проверка в отношении жалобы в соцсети: псковичка написала, что автобус №6 (госномер С821ЕС) зажал коляску с ребенком и продолжил движение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в самой организации, водитель и кондуктор уже дали объяснения по ситуации.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

«В объяснительной водитель указал, что видел, как на остановке у Дома офицеров две девушки вышли из автобуса и вынесли коляску с ребенком, после чего двери закрылись, и транспорт продолжил движение. И никто не кричал, никаких претензий не предъявлял. Объяснительная кондуктора это подтверждает», - отметили в «Псковпассажиравтотрансе».

Также в организации добавили, что официально жалобы от псковички - на адрес самого предприятия - не поступало, поэтому нет возможности сопоставить позиции сторон. Кроме того, в «Псковпассажиравтотрансе» уточнили, что, если вдруг женщина все же обратиться официально, то организация продолжит проверку. Пока же проверка достигла этапа.

Напомним, сообщение о том, что 26 октября - около 13.00 - у «Дома офицеров» автобус №6 зажал детскую коляску с ребенком и поехал дальше, появилось в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте» в тот же день. Разместивший этот пост пользователь представился мамой ребенка.