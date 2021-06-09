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1908 правонарушений пресекли в Псковской области сотрудники ГИБДД за неделю

За период с 21 по 27 июня сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области пресекли 1908 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области, выявлено 59 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 12 водителей. За данный период на территории области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 19 человек получили травмы различной степени тяжести, 1 человек погиб.

Зачастую управление транспортными средствами в состоянии опьянения является причиной дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.