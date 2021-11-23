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В Пскове пьяный мужчина совершил ночью два ДТП

Пьяный мужчина совершил два ДТП в Пскове ночью 23 ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Первое дорожно-транспортное происшествие произошло в 00.10 на улице Алтаева, 20. Водитель автомобиля «Мерседес», мужчина 1991 года рождения, совершил наезд на припаркованное «Рено». После этого он покинул место ДТП и через несколько минут, в 00.29, врезался в забор на улице Инженерной, 78. При ударе из-под колес автомобиля полетел гравий, который повредил стоящие рядом машины - «Тойоту Камри» и «Шевроле Круз».

На водителя составили административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.