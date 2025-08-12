АвтоМир / Происшествия / ДТП

Полиция проводит проверку по факту смерти водителя опрокинувшейся машины под Островом

Водитель «Рено» погиб в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 21 августа около 21.10 на 5-м километре дороги Заньково - Гривы - Перестрелово.

По предварительной информации, водитель Renault, мужчина 1962 года рождения, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель 1962 года рождения скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.

По состоянию на 25 августа по факту смерти водителя продолжается проверка.

Также 21 августа в 23.50 на 249 километре дороги Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz, мужчина 1969 года рождения, совершил столкновение с автомшаиной «ГАЗ 3010» под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате пострадали водители, от госпитализации отказались. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.