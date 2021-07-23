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Большинство читателей ПЛН поддержали отмену части штрафов с видеокамер

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (73,05%) поддержали идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер. Это следует из опроса, в котором приняли участие 423 человека.

Около 1% читателей также считают эту инициативу хорошей, но с оговоркой, что «меньше придется платить». 2,36% опрошенных отметили, что очень ждут принятия такого закона, так как пора навести полный порядок в этой сфере.

Почти 14% респондентов уверены, что чем больше камер, тем выше дисциплина и ответственность водителей на дорогах. Чуть более 10% опрошенных сообщили, что им все равно, поскольку они пешеходы.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Как вы относитесь к предложению ввести ответственность за отказ от вакцинации?».