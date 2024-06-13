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«На пятой передаче»: Камеры фотовидеофиксации на дорогах Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «На пятой передаче», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 июня.

Ведущий Денис Бахтин пригласил в студию начальника центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрия Федорова. Они обсудили работу камер фотовидеофиксации на дорогах региона.

Вы узнаете, сколько камер фото- видеофиксации в Псковской области, где они установлены, что изменится в установке камер с сентября после вступления в силу нового федерального закона, какие виды комплексов работают на федеральной трассе Санкт-Петербург - Невель и многое другое.

«На пятой передаче» - это злободневные вопросы для псковских водителей, главные дорожные события, происшествия и автомобили.