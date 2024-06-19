Более 550 квадратных метров асфальта уложили на дороге «Писковичи-Струково»

Дорожные работы активно ведутся в Псковском районе. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой
В рамках муниципального контракта с ООО «Дорожный отряд» проводится ямочный ремонт на автодороге «Писковичи-Струково». Подрядчик уже уложил асфальт на площади 560 квадратных метров.
Общая стоимость работ на данном участке составляет 1,6 миллиона рублей.
«Планируется завершить ремонт этого участка до конца текущей недели», - отметила Наталья Федорова.