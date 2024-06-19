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Дополнительные автобусы на кладбища запустят в Пскове на Троицу

Дополнительные рейсы автобусов на кладбища «Орлецы» и «Крестовское» в Пскове будут курсировать 22 и 23 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

С 9:10 до 14:41 будет организовано движение дополнительных автобусов маршрута №8 «Площадь Ленина - Орлецы».

Время отправления от площади Ленина: 9:10, 9:30, 10:07, 10:29, 11:03, 11:26, 12:00, 13:17, 13:44, 14:14, 14:41. Обратно от конечной остановки на кладбище «Орлецы 2»: 9:38, 10:00, 10:34, 10:57, 11:31, 11:54, 12:28, 13:45, 14:12, 14:42, 15:09.

Также в эти дни будут выполняться заезды автобуса маршрута №9 «Вокзал - Подборовье» на кладбище «Крестовское». Отправление от вокзала: 10:10, 11:13, 12:43, в обратном направлении: 12:12, 13:20, 14:21.

Напомним, 23 июня, на 50-й день после Пасхи, отмечается один из главных христианских праздников - День Святой Троицы. В этот день, в частности, принято приходить на кладбища и поминать усопших.