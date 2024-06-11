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Движение транспорта временно запретят у здания областного правительства в Пскове

Движения автотранспорта временно запретят на улице Некрасова в Пскове на участке от здания № 23-А до здания № 23, на участке от здания № 24 до здания № 26 в период с 24 июня по 5 июля. Такое постановление главы Пскова Бориса Елкина опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона.

Ограничение введут в целях обеспечения безопасности дорожного движения, для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по ремонту инженерных сетей теплоснабжения.

В качестве объездов определены: Комсомольский переулок, улицы Гоголя, Советская, Ленина, Пушкина и Карла Маркса.

Напомним, здание правительства Псковской области находится по адресу: улица Некрасова, 23.