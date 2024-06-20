АвтоМир / Дороги

Искусственные неровности собираются установить на улице Юбилейной в Пскове перед перекрестком с Яна Райниса

Искусственные неровности хотят установить на улице Юбилейной в Пскове на две полосы перед перекрёстком с улицей Яна Райниса - при движении в сторону моста 50-летия Октября, сообщает Telegram-канал «Псков. За рулем».

«Решение связано с наличием очага аварийности на перекрёстке и будущим открытием парка развлечений «Волшебная гора». Будет запрещена парковка на улице Яна Райниса», - говорится в сообщении.

В случае новых аварий могут запретить поворот с Яна Райниса налево на Юбилейную (в сторону Дома офицеров). В этом случае из Корытово придется ехать разворачиваться на площадь Героев-Десантников.