Жизнь за «игру в шашки»: стоит ли штрафовать водителей за опасную езду?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему предложения ввести штрафы за опасное вождение. Помогут ли они повысить безопасность на дорогах? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в России погибают тысячи граждан. Сотни из них становятся жертвой лихачей. Например, депутаты Госдумы убеждены, что по вине автомобилистов, которые ведут себя наплевательски по отношению к другим участникам движения и демонстрируют опасную езду — практикуют внезапные перестроения, петляют между машин, стараясь обогнать всех, применяют резкое торможение, превышают скорость — совершается до 80% всех аварий.
И если с нарушениями скоростного режима у нас в стране более-менее научились бороться за счёт камер видеонаблюдения, то остальные «грани поведения лихачей» до настоящего времени оставались без внимания. Тем временем видео в социальных сетях, на которых водители дорогих иномарок «демонстрируют свою опасную езду» — совсем не редкость. И вот таких-то нарушителей народные избранники наконец решили «приструнить». Ради этого они предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. И добавить в него наказание для тех, кто практикует опасную езду. Если закон примут, лихачам грозит штраф от 3 до 5 тысяч или лишение водительских прав на 3 месяца.
С одной стороны, мера понятная и правильная. Но с другой… Не ясно, кто и как будет фиксировать опасную езду? Смогут ли доказать этот факт правоохранители? Ведь техники, которая бы отмечала в потоке подобное зигзагообразное движение, а после присылала бы за него штраф, нет. Да и в целом стоит вопрос трактовок и обоснований. Какое движение является опасным? А какое обоснованным? Словом, в этом ключе пока больше вопросов, нежели ответов.
Так помогут ли штрафы за опасное вождение на самом деле повысить безопасность на дорогах? Об этом — в программе «Дневной дозор».
С начала года аварий на дороге, в которых пострадали люди, в регионе стало больше. На этот факт указал заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук. Он также отметил, что всплеск дорожно-транспортных происшествий в 2024-м пришёлся на февраль. И связан был с перепадами температуры. Впрочем, «капризы погоды» — далеко не основная причина аварий в нашем регионе, сказал Сергей Иванчук.
Много ли на дорогах Псковской области лихачей? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, считает активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. По его словам, люди, которые в общем потоке машин куда-то спешат, обгоняя всех зигзагами, есть всегда. И это не только таксисты. Однако в то, что новые штрафы для «опасных водителей» помогут сделать дороги безопаснее, собеседник не верит.
Если будут реально работающие технические средства, которые способны определить опасное вождение, а вместе с ними будут и штрафы, то безопасность на дороге, разумеется, повысится, поделилась точкой зрения псковская автогонщица Ольга Стебихова. Но если штрафы будут, а системы, которая могла бы чётко определить, что есть опасное вождение, а что — нет, то механизм будет неэффективным. Собеседница отметила, что с лихачами на дорогах нашего региона ей приходится сталкиваться реже, чем в мегаполисах. Но подчеркнула, что у москвичей и петербуржцев, между тем, просто другой стиль вождения. И будет ли он считаться опасным, если вдруг закон примут — опять же, вопрос...
Фото: Ольга Стебихова / «ВКонтакте»
Самый большой вопрос, который возникает после знакомства с этим проектом — как будут фиксировать факты опасного вождения? Ведь, например, камера на дороге нацелена на свои конкретные нарушения, она не фиксирует «петляние» и резкие перестроения автомобиля из ряда в ряд. К тому же «опасное вождение» — это длящееся нарушение, а значит записать его может только видеорегистратор. И значит, эта обязанность ляжет целиком на сотрудников Госавтоинспекции, предположил ведущий программы «На пятой передаче» радиостанции ПЛН FМ Денис Бахтин. Он продолжил: а у дорожных полицейских, в свою очередь, вероятнее всего, на это не будет времени, так как они и так закружены текущей работой. Второй вопрос, который возник у собеседника: по каким критериям будут определять, опасно человек водит или нет?
«Закон не очень конкретный», - оценил Денис Бахтин. И доказывать такие нарушения, по его мнению, будет настолько сложно, что «любой мало-мальски толковый адвокат сможет развалить такое дело». А если это будет происходить, то зачем нам нужен такой несовершенный закон?
Совсем иное мнение у депутата Псковской городской Думы, учредителя Союза мотоциклистов Псковской области «Ночные волки-Псков» Юрия Бурлина. Он убеждён: наказание рублём всегда помогает снизить количество нарушений. Хотя это, по словам собеседника, и «европейский путь», «но Европа в этом плане пошла далеко». Штрафы за нарушения на дороге там измеряются сотнями долларов, а люди там ездят, в основной массе не нарушая правила, потому что знают, что в противном случае это «ударит по их кошельку».
Одних штрафов за опасную езду для того, чтобы повысить безопасность на дороге, — мало, подчеркнул член городской комиссии по безопасности дорожного движения, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. Он пояснил: решать вопрос нужно комплексно — и штрафами, и воспитанием водительской культуры (делать этого можно через СМИ, кино и сериалы, демонстрируя правильное поведение на дороге и постоянно акцентируя на нём внимание). Впрочем, соблюдать баланс всё-таки нужно...
Такая трасса для скоростной езды в теории могла бы стать неплохим местом для того, чтобы «выпустить пар». Пожалуй, тем, кто практикует опасную езду, чтобы получить порцию адреналина или покрасоваться перед друзьями, такой вариант даже пришёлся бы по вкусу... Что же касается нового законопроекта о штрафах за «лихачество», то пока к нему у наших сегодняшних собеседников слишком уж много вопросов.
Если и воплощать идею в жизнь, то сделать её более чёткой — прописать, что считается, а что не считается «опасным вождением», кто будет ловить лихачей и как доказывать их деяния. Впрочем, время на доработку ещё есть. Инициатива пока лишь вносится в Госдуму.
Светлана Пикалёва