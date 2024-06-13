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Жизнь за «игру в шашки»: стоит ли штрафовать водителей за опасную езду?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему предложения ввести штрафы за опасное вождение. Помогут ли они повысить безопасность на дорогах? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в России погибают тысячи граждан. Сотни из них становятся жертвой лихачей. Например, депутаты Госдумы убеждены, что по вине автомобилистов, которые ведут себя наплевательски по отношению к другим участникам движения и демонстрируют опасную езду — практикуют внезапные перестроения, петляют между машин, стараясь обогнать всех, применяют резкое торможение, превышают скорость — совершается до 80% всех аварий.

И если с нарушениями скоростного режима у нас в стране более-менее научились бороться за счёт камер видеонаблюдения, то остальные «грани поведения лихачей» до настоящего времени оставались без внимания. Тем временем видео в социальных сетях, на которых водители дорогих иномарок «демонстрируют свою опасную езду» — совсем не редкость. И вот таких-то нарушителей народные избранники наконец решили «приструнить». Ради этого они предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. И добавить в него наказание для тех, кто практикует опасную езду. Если закон примут, лихачам грозит штраф от 3 до 5 тысяч или лишение водительских прав на 3 месяца.

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С одной стороны, мера понятная и правильная. Но с другой… Не ясно, кто и как будет фиксировать опасную езду? Смогут ли доказать этот факт правоохранители? Ведь техники, которая бы отмечала в потоке подобное зигзагообразное движение, а после присылала бы за него штраф, нет. Да и в целом стоит вопрос трактовок и обоснований. Какое движение является опасным? А какое обоснованным? Словом, в этом ключе пока больше вопросов, нежели ответов.

Так помогут ли штрафы за опасное вождение на самом деле повысить безопасность на дорогах? Об этом — в программе «Дневной дозор».

С начала года аварий на дороге, в которых пострадали люди, в регионе стало больше. На этот факт указал заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук. Он также отметил, что всплеск дорожно-транспортных происшествий в 2024-м пришёлся на февраль. И связан был с перепадами температуры. Впрочем, «капризы погоды» — далеко не основная причина аварий в нашем регионе, сказал Сергей Иванчук.

«В целом по Псковской области количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, увеличилось на 25,5%. В абсолютных цифрах это со 149 дорожно-транспортных происшествий до 187. В данных происшествиях ранения получили 253 человека, это на 10% больше, чем в прошлом году — 230 человек было в 2023-м. И значительный рост наблюдается, к сожалению, в текущем году, по количеству погибших в дорожно-транспортных происшествиях. За четыре месяца текущего года на дорогах области погибли 29 человек. В прошлом году за аналогичный период погибли 18. Основной причиной совершения дорожно-транспортных происшествий является нарушение Правил дорожного движения со стороны водителей. Основные причины, которые можно выделить: несоответствие скорости конкретным условиям, в том числе в зимний период водитель не успевает перестроиться, привыкнуть, потому что происходит резкое изменение погодных условий. Другие нарушения из основных — нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение требований сигнала светофоров и правил проезда пешеходных переходов. Это, наверное, основные нарушения, которые допускаются и в первую очередь способствуют совершению ДТП».

Много ли на дорогах Псковской области лихачей? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, считает активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. По его словам, люди, которые в общем потоке машин куда-то спешат, обгоняя всех зигзагами, есть всегда. И это не только таксисты. Однако в то, что новые штрафы для «опасных водителей» помогут сделать дороги безопаснее, собеседник не верит.

«Мне кажется, никакими штрафами все это не исправить, потому что "опасное вождение" — это довольно притянутый термин. Как доказать тот факт, что это было сделано специально или случайно, особенно в части резкого торможения или подрезки? Может, что-то у человека случилось в данной конкретной ситуации. Здесь есть подводные камни в плане доказательной базы — как это все доказывать, объяснять, как потом штрафовать? Конечно, штрафовать всегда легче, чем создать условия, чтобы подобных вещей не было. Опять же, у нас скоростной режим имеет допущения — так назовем, нештрафной порог. И самое интересное, что именно за эти нарушения у нас не хотят поднимать штрафы, не хотят уменьшать нештрафуемый порог. И мне кажется, большая опасность здесь, чем от какого-то хаотичного перестраивания или опасного вождения».

Если будут реально работающие технические средства, которые способны определить опасное вождение, а вместе с ними будут и штрафы, то безопасность на дороге, разумеется, повысится, поделилась точкой зрения псковская автогонщица Ольга Стебихова. Но если штрафы будут, а системы, которая могла бы чётко определить, что есть опасное вождение, а что — нет, то механизм будет неэффективным. Собеседница отметила, что с лихачами на дорогах нашего региона ей приходится сталкиваться реже, чем в мегаполисах. Но подчеркнула, что у москвичей и петербуржцев, между тем, просто другой стиль вождения. И будет ли он считаться опасным, если вдруг закон примут — опять же, вопрос...

Фото: Ольга Стебихова / «ВКонтакте»

«У нас такой стиль вождения, который раздражает водителей из Санкт-Петербурга и Москвы. Мы очень медленно можем двигаться — 40 км в час, когда можно 60 км в час. Со светофоров мы совсем не так страгиваемся, я имею в виду Псков и другие маленькие города. По цепочке. В мегаполисах принято: загорелся зеленый свет — и все одновременно страгиваются, и пропускная способность проезда перекрестка, например, намного выше. И это начинает нервировать людей из Питера, из Москвы и других, которые привыкли к другому стилю вождения. И они, как говорится, не выдерживают. Они оказываются спровоцированными как раз-таки нашим стилем вождения. И могут резко перестроиться как-то».

Самый большой вопрос, который возникает после знакомства с этим проектом — как будут фиксировать факты опасного вождения? Ведь, например, камера на дороге нацелена на свои конкретные нарушения, она не фиксирует «петляние» и резкие перестроения автомобиля из ряда в ряд. К тому же «опасное вождение» — это длящееся нарушение, а значит записать его может только видеорегистратор. И значит, эта обязанность ляжет целиком на сотрудников Госавтоинспекции, предположил ведущий программы «На пятой передаче» радиостанции ПЛН FМ Денис Бахтин. Он продолжил: а у дорожных полицейских, в свою очередь, вероятнее всего, на это не будет времени, так как они и так закружены текущей работой. Второй вопрос, который возник у собеседника: по каким критериям будут определять, опасно человек водит или нет?

«Если посмотреть список правонарушений, которые подпадают под понятие "опасное вождение", наверное, для нашего города ближе всего постоянные хаотичные перестроения из одного ряда в другой. Но это не всегда опасный маневр. Часто люди просто пытаются поближе проехать к перекрестку, к своей цели, найти более свободную полосу, объехать тех, кто едет в левом ряду на скорости 40 км/час при разрешенных 60 км/час и так далее. Не будет ли здесь закручивания гаек и не пострадают ли люди, которые просто безопасно перестраиваются из одного ряда в другой? Что касается тех, кто намеренно "играет в шашки", обгоняет, проносится на огромной скорости по городским улицам, — это не такое частое явление, и поймать таких людей будет, наверное, затруднительно, потому что они не каждый час и не каждую минуту носятся по городу».

«Закон не очень конкретный», - оценил Денис Бахтин. И доказывать такие нарушения, по его мнению, будет настолько сложно, что «любой мало-мальски толковый адвокат сможет развалить такое дело». А если это будет происходить, то зачем нам нужен такой несовершенный закон?

Совсем иное мнение у депутата Псковской городской Думы, учредителя Союза мотоциклистов Псковской области «Ночные волки-Псков» Юрия Бурлина. Он убеждён: наказание рублём всегда помогает снизить количество нарушений. Хотя это, по словам собеседника, и «европейский путь», «но Европа в этом плане пошла далеко». Штрафы за нарушения на дороге там измеряются сотнями долларов, а люди там ездят, в основной массе не нарушая правила, потому что знают, что в противном случае это «ударит по их кошельку».

«Наказание рублем очень хорошо работает на наших гражданах. С увеличением штрафов и их собираемости, когда штраф становится 10-20 тысяч рублей, люди перестают нарушать. Я не знаю, как это можно будет отследить, кто это сможет оценить — человек опасно едет или не опасно. И какие технологии этой оценки. Но я "за" увеличение штрафов. Цена всего — жизнь. И, условно, штраф 3 тысячи рублей, а жизнь человека бесценна, человек может потерять свою жизнь. И не факт, что это тот человек, который сам ездит за рулем, а тот, который либо рядом сидит, либо приходит дорогу».

Одних штрафов за опасную езду для того, чтобы повысить безопасность на дороге, — мало, подчеркнул член городской комиссии по безопасности дорожного движения, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. Он пояснил: решать вопрос нужно комплексно — и штрафами, и воспитанием водительской культуры (делать этого можно через СМИ, кино и сериалы, демонстрируя правильное поведение на дороге и постоянно акцентируя на нём внимание). Впрочем, соблюдать баланс всё-таки нужно...

«Эти камеры скоро буквально через 100 метров будут устанавливать, и невозможно будет ехать. Все должно быть справедливо, разумно, и тогда, может быть, результат какой-то будет. Нужно учитывать национальные черты, наш характер, менталитет, - мы любим быструю езду. Фразу "И какой же русский не любит быстрой езды", - эту особенность национального характера никто не отменял. Я как-то в правительстве области говорил, у нас есть места в регионе, например, в Печорском округе в районе Изборска, там глухие дороги. Я предлагал сделать трассы хорошего качества и по выходным дням разрешить по ним скоростную езду. Такие примеры не я придумал, это существует в других странах. Они имеют различные названия — Green Hell, Crazy Ride, «Сумасшедшая езда» и всякое другое, туда люди приезжают в выходные на своих машинах и едут с большой скоростью. Но они едут в одностороннем порядке, одностороннее движение там организовано, километров 20 - 25. По этим дорогам любители быстрой езды могут двигаться платно. Также условие — обеспечить карманы на поворотах. Если водитель не будет справляться с управлением, он вылетает в этот карман, машина останавливается на щебне, на гравии, и не случается больших аварий. И это работает. Плюс это будет хорошим туристическим продуктом, потому что это развлечение. Вот увидите, из других городов будут люди приезжать, если в Пскове появятся трассы, где можно погонять».

Такая трасса для скоростной езды в теории могла бы стать неплохим местом для того, чтобы «выпустить пар». Пожалуй, тем, кто практикует опасную езду, чтобы получить порцию адреналина или покрасоваться перед друзьями, такой вариант даже пришёлся бы по вкусу... Что же касается нового законопроекта о штрафах за «лихачество», то пока к нему у наших сегодняшних собеседников слишком уж много вопросов.

Если и воплощать идею в жизнь, то сделать её более чёткой — прописать, что считается, а что не считается «опасным вождением», кто будет ловить лихачей и как доказывать их деяния. Впрочем, время на доработку ещё есть. Инициатива пока лишь вносится в Госдуму.

Светлана Пикалёва