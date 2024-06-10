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Автоэксперт предупредил об опасности подержанных машин с малым пробегом

На рынке подержанных авто начали появляться сравнительно недорогие экземпляры с малым пробегом. В чем кроется подвох, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

На сегодняшнем рынке мало кто стремится продать только что купленное новое авто, если с ним все в порядке. Исключения крайне редки, пишет Прайм. Если «свежие» машины попадают в продажу, с ними что-то нечисто, следует быть настороже, советует он.

Во-первых, это может быть авто, купленное по параллельному импорту, и по новым правилам за него надо платить огромный утильсбор. Продавец «забывает» об этом предупредить, а потом новому владельцу придется искать деньги, ведь иначе машину просто не зарегистрируют.

Во-вторых, такие авто могут быть в залоге, под арестом или кредитные. Во всех случаях вас ждут многоэтапные споры и доказательства, что вы честный покупатель, который не знал о «подставе».

И, наконец, в-третьих возможны технические проблемы. Машина может быть наскоро восстановлена после тяжелой аварии или просто начинает серьезно ломаться. Бывают и криминальные сценарии, например, авто в угоне.

«Так что, не стоит гнаться за сиюминутной выгодой, которая в ближайшем будущем может обернуться огромными проблемами», - подытожил Егор Васильев.