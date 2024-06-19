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Увеличено количество автобусных рейсов по маршруту Псков – Петербург

«Псковпассажиравтотранс» увеличил количество автобусных рейсов по маршруту Псков – Санкт-Петербург до 7 раз в неделю. Об этом сообщили на сайте предприятия.

Для удобства пассажиров обновили и расписание движения автобусов:

Понедельник, суббота: оправление из Пскова в 5.00 и 12.30, в обратном направлении в 13.00 и 18.00.

Пятница: отправление из Пскова в 5.00 и 12.30, в обратном направлении в 13.00 и 19.30.

Воскресенье: отправление из Пскова в 11.30, в обратном направлении в 19.30.

Оправление автобусов из Пскова: от улицы Рокоссовского (конечная остановка общественного транспорта). Из Санкт-Петербурга: от парковки у гостиницы «Россия» (станция метро «Парк Победы»).

По необходимости предусмотрены дополнительные остановки для посадки/высадки пассажиров по пути следования автобуса, а также доставка в аэропорт Пулково.

Справочная информация и бронирование билетов по телефону: 8(800)234-39-03.