Увеличено количество автобусных рейсов по маршруту Псков – Петербург

«Псковпассажиравтотранс» увеличил количество автобусных рейсов по маршруту Псков – Санкт-Петербург до 7 раз в неделю. Об этом сообщили на сайте предприятия.
Для удобства пассажиров обновили и расписание движения автобусов:
Оправление автобусов из Пскова: от улицы Рокоссовского (конечная остановка общественного транспорта). Из Санкт-Петербурга: от парковки у гостиницы «Россия» (станция метро «Парк Победы»).
По необходимости предусмотрены дополнительные остановки для посадки/высадки пассажиров по пути следования автобуса, а также доставка в аэропорт Пулково.
Справочная информация и бронирование билетов по телефону: 8(800)234-39-03.