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Подметально-уборочная машина вышла на улицы Великих Лук

Подметально-уборочная машина вышла на улицы Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Малогабаритная подметальная машина со сменным навесным оборудованием, предназначенная для круглогодичной уборки и содержания дорог, тротуаров, дворов, площадей, набережных и парков, теперь работает на улицах Великих Лук. Такие машины используются для подметания и влажной очистки.

Как отметили в муниципальном предприятии «Спецавтохозяйство», данный транспорт хорошо справляется с сухой пылью и грязью на тротуарах, у кромки проезжей части, в дорожных «карманах», во дворах, на площадях и набережных, в парках и скверах.