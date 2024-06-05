АвтоМир / Официально

В Госдуму внесут законопроект о запрете эвакуировать машины инвалидов

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается запретить эвакуировать машины с опознавательным знаком «Инвалид», вместо этого авторы предлагают перемешать автомобиль туда, где он не будет создавать препятствий.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" подготовлен в целях защиты инвалидов и предусматривает запрет на задержание транспортного средства, на котором установлен опознавательный знак "Инвалид", что также, по мнению авторов, позволит пресекать недобросовестные действия представителей органов власти, уполномоченных на принятие соответствующих решений. В отношении такого транспортного средства может приниматься решение только о его перемещении в ближайшее место, где оно не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточняется в документе, информировать владельцев о том, что автомобиль перемещен, можно через портал «Госуслуги» или смс-сообщением на «привязанный» к нему номер мобильного телефона.

«Относительно вопроса сохранности транспортного средства авторы законопроекта полагают, что этот вопрос должен регулироваться в том же порядке, как он регулируется сейчас при осуществлении задержания транспортного средства», - поясняется в документе.

Как считает автор законопроекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов(ЛДПР), эвакуация автомобилей должна применяться в исключительных случаях, однако в России этим по-прежнему злоупотребляют, пишет РИА Новости.

«Но когда речь идет о машинах инвалидов, нужно просто представить себе: каких сил стоит тому же инвалиду-колясочнику поехать в отделение ГАИ, на штрафстоянку, забрать авто... Поэтому, если транспортное средство инвалида кому-то действительно мешает, достаточно авто просто переместить туда, где оно не будет создавать препятствий другим участникам дорожного движения или пешеходам. Именно переместить, а не увозить на штрафстоянку. Тем более, у нас дорожные знаки зачастую противоречат разметке, есть множество искусственно созданных дорожных "ловушек", в которые попадают в том числе автомобили инвалидов. И заниматься бездумно-автоматической эвакуацией таких транспортных средств с общечеловеческой точки зрения просто аморально», - отметил Ярослав Нилов.