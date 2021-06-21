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Продолжаются судебные слушания по уголовному делу в отношении экс-руководителя «Моглино»

В Псковском городском суде продолжаются судебные слушания по уголовному делу в отношении экс-руководителя особой экономической зоны «Моглино» Ольги Торбич, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского суда, 22 июня в ходе судебного заседания продолжается представление доказательств стороной обвинения, а именно исследование письменных материалов дела. Слушания отложены до 30 июня.

Как сообщалось ранее, в апреле Псковский областной суд апелляционным определением отменил приговор Псковского городского суда в отношении Ольги Торбич. Уголовное дело направили на новое судебное разбирательство. Выводы суда первой инстанции о виновности Ольги Торбич в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ, не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании. При постановлении приговора суд первой инстанции не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его выводы.

Суд первой инстанции признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Псковский городской суд установил, что в сентябре 2017 года, занимая пост гендиректора ОЭЗ «Моглино», Ольга Торбич с нарушением установленной законом процедуры заключила договор на поставку офисной мебели на сумму свыше 700 тысяч рублей с фирмой, принадлежащей ее близкому родственнику. Тогда Ольгу Торбич суд признал виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.