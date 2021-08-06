Происшествия

Пропавший в новогодние выходные великолучанин найден убитым

Пропавший 9 января 39-летний житель Великолукского района найден убитым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастен 26-летний местный житель, который в ночь на 8 января 2021 года, находясь в жилище знакомой в одной из деревень Великолукского района, поссорился с другим гостем и нанес ему множество ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления. Чтобы скрыть следы преступления, он замотал тело убитого в пленку и скинул в реку.

Тело пострадавшего обнаружили ниже по течению под корягами спустя полгода, когда уровень воды упал. Проведенные следователем совместно с судебно-медицинским экспертом следственные действия свидетельствуют, что характер имеющихся на теле повреждений полностью согласуется с признательными показаниями обвиняемого и свидетелей произошедшего.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).