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Ключи от новых автомобилей получили пятеро псковичей, пострадавших на производстве

Отделение Социального фонда России по Псковской области передало ключи от автомобилей Lada Granta пяти жителям региона, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фото здесь и далее: СФР по Псковской области

Машины имеют ручное управление, оборудованы механической коробкой передач и оснащены с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей каждого из владельцев.

«Автомобили в спецкомплектации отделение СФР предоставляет в рамках медицинской, социальной и профессиональной реабилитации пострадавших на производстве. Для них наличие автомобиля, переоборудованного под физические особенности — это возможность оставаться социально и физически активными, быть востребованными в профессиональной сфере», — рассказала управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

Специальный автомобиль выдается один раз в семь лет по заключению бюро медико-социальной экспертизы при наличии у гражданина соответствующих медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению. По окончании этого срока, если бюро медико-социальной экспертизы подтверждает его необходимость, транспорт заменяется новым, а прежний остается в распоряжении хозяина.

Кроме того, отделение Социального фонда России по Псковской области частично компенсирует затраты владельца автомобиля на горюче-смазочные материалы, на текущий ремонт транспорта, а также капремонт, который можно произвести один раз в течение срока его эксплуатации.

Следует отметить, что также существует возможность самостоятельного приобретения автомобиля и другой марки. В таком случае отделение Социального фонда по Псковской области компенсирует часть расходов в пределах стоимости автомобиля, определенного в государственном контракте.