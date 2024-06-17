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Новогоднее чудо для псковской семьи: в Автосалоне 1 на Труда разыграли автомобиль Chery

«И суперприз – а-а-автомобиль!» – эту фразу из программы «Поле Чудес» в исполнении Леонида Якубовича в свой адрес хотел услышать, наверное, каждый. Быть по другую сторону от экрана телевизора в студии рядом со зрителями, смотреть на ключи от новенького авто. Это ли не чудо? Но под Новый год чудеса происходят совсем рядом. И, оказывается, для осуществления мечты не нужно ехать в Москву и участвовать в телепрограмме. Одна из псковских семей убедилась в этом на собственном опыте, выиграв новенький CHERY TIGGO 4PRO. Как это было – в нашем репортаже.

Не спешите бежать в магазин за лотерейным билетом, если вы сейчас об этом подумали. Чтобы стать участником розыгрыша нового автомобиля, необходимо было приобрести в Автосалоне 1 любую модель марки CHERY с 19 июня по 15 декабря 2024 года. После чего каждый новоиспеченный владелец популярного бренда автоматически становился участником щедрой акции и получал 10 купонов. Всего таких счастливчиков оказалось аж 174 человека! И у всех были равные шансы на победу.

В день розыгрыша, 19 декабря, уютный дилерский центр CHERY на Труда начал наполняться людьми. Многие приходили семьями. Уже на входе, у стойки регистрации, участники розыгрыша получали открытку и елочную игрушку. Праздник ведь на носу! В ожидании «часа икс» каждый находил себе занятие по душе: кто-то подходил к фуршетному столу, кто-то облюбовал фотозону, обустроенную во вместительном багажнике TIGGO 8, а самые маленькие участники сегодняшнего вечера коротали ожидание, рисуя героев сказок в компании самой настоящей Снегурочки. Камерную атмосферу дополняли спецэффекты и живой вокал.

Под звон бокалов многие участники розыгрыша начали знакомиться друг с другом и общаться на общую, автомобильную тему. Делились опытом и интересовались, кто на чем ездит. Как оказалось чуть позже, не зря. Чтобы добавить азарта, организаторы вечера решили провести конкурс среди гостей. Ведущая поочередно вызывала владельцев определенной модели и формировала команды.

- Так, а у вас какой автомобиль?

- CHERY TIGGO 8 PRO MAX.

- А как давно приобрели?

- Пять месяцев назад.

- А вы?

- Четыре месяца назад.

- Так, а вы?

- Тоже четыре месяца назад.

- Ничего себе! Тут акция что ли какая-то была? – удивляется ведущая.

А акция была! И называлась она «Счастливый чек». В этот вечер все собрались, чтобы узнать – чей же чек стал счастливым?

Интерактив явно пришелся всем по душе. Задача для каждой из команд – перечислить все преимущества своего автомобиля. И ни для одной из команд это не стало проблемой. Во время выступления одной из команд ведущая даже переспросила:

- А как давно вы владеете автомобилем?

- Семь месяцев.

- Да вы, наверное, живете в нем, раз так хорошо успели его изучить!

Даже менеджеры автосалона, они же по совместительству и члены жюри, удивились таким знаниям.

Проигравших в конкурсе не было. Все получили специальные подарки от Автосалон1 на Труда и партнеров. А их было немало: ПАО «Росбанк», ПАО ВТБ, СПАО «Ингосстрах», а также АО «Альфастрахование» и ПАО СК «Росгосстрах».

Время незаметно подошло к началу розыгрыша автомобиля. Все затаили дыхание. Те, кто по каким-то причинам не смог приехать и присутствовать лично, затаили дыхание у экранов смартфонов, наблюдая за прямой трансляцией.

Все готово. Полная тишина в зале. Генератор случайных чисел выдает номер купона и… тишина! Где же победитель? Все, проверив свои купоны, начали смотреть по сторонам. Никто не выходит.

На секунду я подумал, что победитель не смог приехать и сейчас радуется выигрышу где-то у себя дома. Но нет. В центр зала стала пробираться семейная пара с детьми. Есть победитель!!!

Оксана – супруга победителя розыгрыша, не смогла сдержать эмоций.

- Меня аж всю трясет! – сказала она, подойдя к микрофону, под звуки аплодисментов. Но это от счастья. А чтобы радость была полной, Оксана получила еще и шикарный букет от партнера Автосалона 1 На Труда– магазина цветов ПСКОВЦВЕТ.

Символично, что в Год семьи победителями розыгрыша автомобиля стала многодетная семья. Ивановы из деревни Бобъяково Палкинского района признаются, что изначально даже не думали о победе. Оксана и ее муж Евгений рассказали, что купили Chery Tiggo 7 Pro Max еще в середине октября и сразу получили свои купоны. Но решение приезжать на розыгрыш или нет приняли не сразу. «На розыгрыш не хотел ехать, но жена уговорила», - признается Евгений. И добавляет: «Я не сразу понял, что мы выиграли. Жена говорит, что да, мы, а я ей отвечаю, что нет, это что-то другое». Но нет, это не другое, это новый CHERY TIGGO 4PRO. Теперь у каждого будет свой персональный автомобиль. Для многодетной семьи это действительно отличный подарок.

Несмотря на окончание розыгрыша, праздник продолжился. Гости пили шампанское, слушали музыку, разговаривали.

А еще хорошая новость для тех, кто тоже хочет выиграть ценные призы. В честь своего наступающего 19-летия в компании CHERY проходит еще одна акция. В период с 24 октября 2024 по 31 января 2025 пройдите тест-драйв автомобилей CHERY в Автосалоне 1 на Труда и получите шанс выиграть ежемесячный приз – iPhone 16 PRO. А среди покупателей автомобиля CHERY будет разыгран суперприз – новенький CHERY TIGGO 4. Подробности акции уточняйте у представителей Автосалона 1 на Труда, 26 в Пскове.

Таким образом, сотрудники автосалона приоткрыли небольшую тайну: это был первый розыгрыш автомобиля в Дилерском центре на Труда 26, но никак не последний. И все, кто захочет получить информацию о дате старта акции «Счастливый чек 2025», смогут оставить заявку по этой ссылке. Вдруг теперь чудо придет именно в ваш дом?

Александр Елисеев

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