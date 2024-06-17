←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Автомобили 17.06.2024 09:150 Условия перепродажи ввезенных автомобилей могут ужесточить в России 24.12.2024 13:450 Новогоднее чудо для псковской семьи: в Автосалоне 1 на Труда разыграли автомобиль Chery 13.12.2024 17:112 АвтоВАЗ возобновил выпуск семиместных универсалов Largus и версий Largus Cross 13.12.2024 08:200 Россияне начали скупать автомобили перед повышением утильсбора 11.12.2024 16:050 Специалисты спрогнозировали очередной скачок цен на автомобили 08.12.2024 17:300 Названы самые продаваемые автомобили на рынке России в ноябре
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автомобили

Новогоднее чудо для псковской семьи: в Автосалоне 1 на Труда разыграли автомобиль Chery

24.12.2024 13:45|ПсковКомментариев: 0

«И суперприз – а-а-автомобиль!» – эту фразу из программы «Поле Чудес» в исполнении Леонида Якубовича в свой адрес хотел услышать, наверное, каждый. Быть по другую сторону от экрана телевизора в студии рядом со зрителями, смотреть на ключи от новенького авто. Это ли не чудо? Но под Новый год чудеса происходят совсем рядом. И, оказывается, для осуществления мечты не нужно ехать в Москву и участвовать в телепрограмме. Одна из псковских семей убедилась в этом на собственном опыте, выиграв новенький CHERY TIGGO 4PRO. Как это было – в нашем репортаже.

 

Не спешите бежать в магазин за лотерейным билетом, если вы сейчас об этом подумали. Чтобы стать участником розыгрыша нового автомобиля, необходимо было приобрести в Автосалоне 1 любую модель марки CHERY с 19 июня по 15 декабря 2024 года. После чего каждый новоиспеченный владелец популярного бренда автоматически становился участником щедрой акции и получал 10 купонов. Всего таких счастливчиков оказалось аж 174 человека! И у всех были равные шансы на победу.

В день розыгрыша, 19 декабря, уютный дилерский центр CHERY на Труда начал наполняться людьми. Многие приходили семьями. Уже на входе, у стойки регистрации, участники розыгрыша получали открытку и елочную игрушку. Праздник ведь на носу! В ожидании «часа икс» каждый находил себе занятие по душе: кто-то подходил к фуршетному столу, кто-то облюбовал фотозону, обустроенную во вместительном багажнике TIGGO 8, а самые маленькие участники сегодняшнего вечера коротали ожидание, рисуя героев сказок в компании самой настоящей Снегурочки. Камерную атмосферу дополняли спецэффекты и живой вокал.

Под звон бокалов многие участники розыгрыша начали знакомиться друг с другом и общаться на общую, автомобильную тему. Делились опытом и интересовались, кто на чем ездит. Как оказалось чуть позже, не зря. Чтобы добавить азарта, организаторы вечера решили провести конкурс среди гостей. Ведущая поочередно вызывала владельцев определенной модели и формировала команды.

- Так, а у вас какой автомобиль?

- CHERY TIGGO 8 PRO MAX.

- А как давно приобрели?

- Пять месяцев назад.

- А вы?

- Четыре месяца назад.

- Так, а вы?

- Тоже четыре месяца назад.

- Ничего себе! Тут акция что ли какая-то была? – удивляется ведущая.

А акция была! И называлась она «Счастливый чек». В этот вечер все собрались, чтобы узнать – чей же чек стал счастливым?

Интерактив явно пришелся всем по душе. Задача для каждой из команд – перечислить все преимущества своего автомобиля. И ни для одной из команд это не стало проблемой. Во время выступления одной из команд ведущая даже переспросила:

- А как давно вы владеете автомобилем?

- Семь месяцев.

- Да вы, наверное, живете в нем, раз так хорошо успели его изучить!

Даже менеджеры автосалона, они же по совместительству и члены жюри, удивились таким знаниям.

Проигравших в конкурсе не было. Все получили специальные подарки от Автосалон1 на Труда и партнеров. А их было немало: ПАО «Росбанк», ПАО ВТБ, СПАО «Ингосстрах», а также АО «Альфастрахование» и ПАО СК «Росгосстрах».

Время незаметно подошло к началу розыгрыша автомобиля. Все затаили дыхание. Те, кто по каким-то причинам не смог приехать и присутствовать лично, затаили дыхание у экранов смартфонов, наблюдая за прямой трансляцией.

Все готово. Полная тишина в зале. Генератор случайных чисел выдает номер купона и… тишина! Где же победитель? Все, проверив свои купоны, начали смотреть по сторонам. Никто не выходит.

На секунду я подумал, что победитель не смог приехать и сейчас радуется выигрышу где-то у себя дома. Но нет. В центр зала стала пробираться семейная пара с детьми. Есть победитель!!!

Оксана – супруга победителя розыгрыша, не смогла сдержать эмоций.

- Меня аж всю трясет! – сказала она, подойдя к микрофону, под звуки аплодисментов. Но это от счастья. А чтобы радость была полной, Оксана получила еще и шикарный букет от партнера Автосалона 1 На Труда– магазина цветов ПСКОВЦВЕТ.

Символично, что в Год семьи победителями розыгрыша автомобиля стала многодетная семья. Ивановы из деревни Бобъяково Палкинского района признаются, что изначально даже не думали о победе. Оксана и ее муж Евгений рассказали, что купили Chery Tiggo 7 Pro Max еще в середине октября и сразу получили свои купоны. Но решение приезжать на розыгрыш или нет приняли не сразу. «На розыгрыш не хотел ехать, но жена уговорила», - признается Евгений. И добавляет: «Я не сразу понял, что мы выиграли. Жена говорит, что да, мы, а я ей отвечаю, что нет, это что-то другое». Но нет, это не другое, это новый CHERY TIGGO 4PRO. Теперь у каждого будет свой персональный автомобиль. Для многодетной семьи это действительно отличный подарок.

Несмотря на окончание розыгрыша, праздник продолжился. Гости пили шампанское, слушали музыку, разговаривали.

А еще хорошая новость для тех, кто тоже хочет выиграть ценные призы. В честь своего наступающего 19-летия в компании CHERY проходит еще одна акция. В период с 24 октября 2024 по 31 января 2025 пройдите тест-драйв автомобилей CHERY в Автосалоне 1 на Труда и получите шанс выиграть ежемесячный приз – iPhone 16 PRO. А среди покупателей автомобиля CHERY будет разыгран суперприз – новенький CHERY TIGGO 4. Подробности акции уточняйте у представителей Автосалона 1 на Труда, 26 в Пскове.

Таким образом, сотрудники автосалона приоткрыли небольшую тайну: это был первый розыгрыш автомобиля в Дилерском центре на Труда 26, но никак не последний. И все, кто захочет получить информацию о дате старта акции «Счастливый чек 2025», смогут оставить заявку по этой ссылке. Вдруг теперь чудо придет именно в ваш дом?

Александр Елисеев 

Реклама. ООО «Автосалон 1». ИНН 6000005056. Erid: 2SDnjdPs739

Теги: #розыгрыш #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 1853 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
24.12.2024, 13:450 Новогоднее чудо для псковской семьи: в Автосалоне 1 на Труда разыграли автомобиль Chery 24.12.2024, 08:000 Четыре года тюрьмы грозит жителю Пыталово за повторное пьяное вождение 23.12.2024, 20:200 На участке трассы Р-23 проведут замену ограждения после дорожной аварии 23.12.2024, 20:000 Нетрезвого водителя автомобиля ВАЗ остановили в Пскове
23.12.2024, 18:130 «ГорДозор»: Повысят ли дисциплинированность водителей увеличенные штрафы? ВИДЕО 23.12.2024, 17:460 Тройное ДТП произошло на перекрестке улицы Гоголя и Октябрьского проспекта в Пскове 23.12.2024, 17:060 В Пскове автомобиль с заклинившим колесом час таскали на тросе по перекрестку. ВИДЕО 23.12.2024, 16:100 В Пскове женщина устроила ДТП на круговом перекрестке. ВИДЕО
23.12.2024, 15:210 Обновленная автобусная станция открылась в Печорах. ФОТО 23.12.2024, 14:540 Две машины столкнулись на площади Победы в Пскове 23.12.2024, 13:140 В Пскове сбиты два пешехода на переходах 23.12.2024, 11:111 Допсекция светофора с Юбилейной на Народную: быть или не быть?
21.12.2024, 23:160 Мужчина погиб в результате ДТП в Невельском районе 21.12.2024, 22:000 Нарушать правила дорожного движения смогут больше автомобилей 21.12.2024, 17:050 Два автомобиля столкнулись на площади Ленина 21.12.2024, 11:530 Два автомобиля столкнулись на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО
20.12.2024, 22:380 Два водителя в Пскове оштрафованы за ДТП с непредставлением преимущества на перекрестках 20.12.2024, 20:400 Наказанный за управление автомобилем без прав пскович отработал наказание под контролем приставов  20.12.2024, 17:080 В Пскове водителя Skoda оштрафовали за перестроение на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной 20.12.2024, 15:267 Четвертый мост Пскову необходим — глава города
20.12.2024, 12:401 Закон о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 января 2025 года одобрен Совфедом 20.12.2024, 08:400 Порхович лишился свободы и автомобиля за повторное вождение в пьяном виде 19.12.2024, 22:050 Пожар случился в гаражном кооперативе в Острове-3 19.12.2024, 22:010 Автомобили сгорели в гаражах в великолукской деревне Переслегино
19.12.2024, 21:430 Поджог стал возможной причиной возгорания автомобиля Lada в Пскове 19.12.2024, 20:070 Порядка 22 км дороги обновили в Усвятском и Невельском муниципальных округах 19.12.2024, 18:460 Петербуржец разъезжал пьяным по Локне и лишился автомобиля стоимостью почти миллион рублей 19.12.2024, 16:510 Демонтаж ограждения возле хлебокомбината обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове
19.12.2024, 16:150 Светофор установят на перекрестке улиц Ипподромной и Ветряной в Пскове 19.12.2024, 16:030 Проект кругового движения на улице Яна Райниса планируют разработать в 2025 году 19.12.2024, 15:552 Новый знак «Остановка запрещена» поставят на улице Металлистов в Пскове 19.12.2024, 15:171 Целесообразность появления «круга» на перекрестке улиц Народной и Розы Люксембург уточнят в Пскове
19.12.2024, 13:240 Светофор устанавливают на пешеходном переходе напротив школы №23 в Пскове 19.12.2024, 12:570 В уборке снега в Великих Луках задействованы 176 человек 19.12.2024, 11:230 Два человека пострадали при столкновении Mercedes и «УАЗ» в Гдовском районе 19.12.2024, 10:540 Более миллиарда рублей направят на строительство Северного обхода Пскова
19.12.2024, 09:360 Заглохшая машина стала причиной затора на улице Инженерной в Пскове 18.12.2024, 21:400 Лекция о ПДД для сотрудников уголовно-исполнительной системы прошла в Пскове 18.12.2024, 20:000 Два года тюрьмы грозит псковскому пенсионеру за повторное пьяное вождение 18.12.2024, 17:470 Движение ограничат по одной полосе на улице Максима Горького в Пскове
18.12.2024, 16:190 Боковое столкновение произошло на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 18.12.2024, 15:401 ДТП произошло в Пскове на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса 18.12.2024, 15:100 Жительницу Петербурга будут судить за смертельное ДТП в Псковском районе  18.12.2024, 15:060 Lada Largus вынесло на тротуар в результате ДТП в центре Пскова
18.12.2024, 11:240 Лесовоз, грузовик и две легковые машины столкнулись на трассе Р-23 «Псков» 18.12.2024, 10:500 Полосу движения закрыли на улице Олега Кошевого в Пскове 18.12.2024, 09:570 Петербуржца будут судить в Псковском районе за ДТП с пострадавшей супругой 18.12.2024, 09:200 Автокредитование выросло на 70% за год
18.12.2024, 08:040 Две машины столкнулись на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО 17.12.2024, 22:420 Водитель пикапа врезалась в Hyundai с тентованным прицепом на Северном обходе Пскова 17.12.2024, 21:180 «Дневной дозор»: Уборка Пскова от снега 17.12.2024, 17:510 Опубликовано новогоднее расписание автобусов по маршруту Псков – Петербург
17.12.2024, 14:271 Водитель пострадала в тройном ДТП в Пскове. ФОТО 17.12.2024, 10:380 Участок трассы Р-23 в Пустошке расширили до четырех полос 17.12.2024, 10:163 На антигололедные средства в Псковской области готовы выделить 56 млн рублей 17.12.2024, 09:510 Работники «СитиИнвестГрупп» проводят антигололедную обработку псковских улиц
17.12.2024, 08:270 ДТП произошло на перекрестке улиц Советской Армии и Лепешинского в Пскове 16.12.2024, 22:450 В Госавтоинспекции Пскова уточнили информацию о ДТП с наездом на световую опору 16.12.2024, 16:548 Стали известны подробности «игры в кегельбан» на Рижском проспекте в Пскове с участием четырех авто 16.12.2024, 13:160 Нетрезвого водителя BMW остановили в Пскове
16.12.2024, 11:570 С последствиями снегопада борются в Великих Луках 16.12.2024, 11:381 Сотрудники «СитиИнвестГрупп» помогают Пскову справляться с непогодой 16.12.2024, 11:350 Псковская область заняла 72 место в РФ по доступности покупки автомобиля 16.12.2024, 11:120 Спешка стала причиной ДТП на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО
16.12.2024, 09:470 Движение транспорта затруднено в Пскове из-за метели 15.12.2024, 21:200 Автомобиль сбил женщину на проезжей части в Островском районе 15.12.2024, 20:400 Водитель из Новгородской области скончался во время ДТП в Великолукском районе 15.12.2024, 16:400 Три машины столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове
15.12.2024, 14:001 Последствия метели на дорогах Пскова расчищают сотрудники «СитиИнвестГрупп» 14.12.2024, 22:020 Водитель Lada Priora врезался в мачту освещения в Пскове 14.12.2024, 18:200 Пассажир погиб при столкновении Ford Focus с грузовиком в Великолукском районе 14.12.2024, 17:500 Мужчина пострадал в ДТП на трассе между Санкт-Петербургом и Невелем
14.12.2024, 17:070 Водитель цементовоза скончался в ДТП в Гдовском районе 14.12.2024, 16:540 В Дновском районе приступили к расчистке улиц от снега 14.12.2024, 11:500 Смертельное ДТП произошло на трассе «Псков» в Ленобласти 14.12.2024, 11:300 Нетрезвый водитель повторно попался дорожной полиции в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.