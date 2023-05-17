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Вторую половину Ольгинского моста в Пскове закроют на ремонт 20 мая

Вторую половину Ольгинского моста в Пскове закроют на ремонт 20 мая. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Ольгинский мост - старейшая в Пскове переправа через реку Великую - был наполовину закрыт для автомобилей и пешеходов с 15 марта. Движение в обе стороны осуществлялось по двум оставшимся полосам. Теперь подрядчику предстоит выполнить аналогичные работы на другой стороне моста.

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О предстоящем ремонте стоимостью 90 млн рублей глава города Борис Елкин объявил 2 марта. Он сообщил, что на мосту появится сверхпрочный литой асфальтобетон. Его укладка на части Ольгинского моста состоялась 18 апреля.