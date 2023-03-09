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«ГорДозор»: Почему тянуть с ремонтом Ольгинского моста больше нельзя? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 марта.

Ольгинский мост частично закроют для движения автотранспорта с 15 марта. Планируется, что замена дорожного полотна продлится до майских праздников. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава города Пскова Борис Елкин. Какие работы будут проводиться на мосту, как частичное перекрытие скажется на дорожной обстановке и почему затягивать с ремонтом больше нельзя - об этом и многом другом поговорили ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.