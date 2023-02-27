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Владимир Кузь объяснил ранний старт ремонта Ольгинского моста в Пскове

Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнется уже 15 марта, поскольку предусматривается большой объем подготовительных работ, которые можно проводить и до наступления благоприятных погодных условий. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Погода никак не скажется, потому что там будет долгая подготовительная работа, пока снимут старый слой. И плюс как основание выступает литой асфальт, а его можно укладывать и в сегодняшних погодных условиях. Верхний же слой будут укладывать, когда наступит стабильная теплая погода», - пояснил Владимир Кузь.

По его мнению, такой ремонт будет достаточно долговечным, поскольку на сегодняшний день причина сильной ямочности на Ольгинском мосту заключается, в частности, именно в состоянии основания. «После ремонта основание будет достаточно прочным, а сегодня оно сильно изношено. Основание переложат, и тогда верхний слой будет изнашиваться меньше, да и ремонт нужно будет проводить только верхнего слоя», - заметил депутат.

Частичное перекрытие моста, продолжил Владимир Кузь, не должно создать в Пскове глобальных проблем с логистикой: «Мы сколько живем в транспортном коллапсе, такой большой объем дорожных работ каждый год... Люди, мне кажется, уже привыкли. Это же не как в больших городах, где пробки на 2-3 часа. Ну, на 10 минут раньше на работу придется выезжать. Ничего, потерпим».

Ремонт моста, по мнению парламентария, закончится в течение лета.

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Ранее глава города Борис Елкин заявил, что ремонты остальных дорог в Пскове уже проторгованы, осталось дождаться благоприятных погодных условий и открытия асфальтобетонных заводов.