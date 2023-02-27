Владимир Кузь объяснил ранний старт ремонта Ольгинского моста в Пскове

Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнется уже 15 марта, поскольку предусматривается большой объем подготовительных работ, которые можно проводить и до наступления благоприятных погодных условий. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.
По его мнению, такой ремонт будет достаточно долговечным, поскольку на сегодняшний день причина сильной ямочности на Ольгинском мосту заключается, в частности, именно в состоянии основания. «После ремонта основание будет достаточно прочным, а сегодня оно сильно изношено. Основание переложат, и тогда верхний слой будет изнашиваться меньше, да и ремонт нужно будет проводить только верхнего слоя», - заметил депутат.
Частичное перекрытие моста, продолжил Владимир Кузь, не должно создать в Пскове глобальных проблем с логистикой: «Мы сколько живем в транспортном коллапсе, такой большой объем дорожных работ каждый год... Люди, мне кажется, уже привыкли. Это же не как в больших городах, где пробки на 2-3 часа. Ну, на 10 минут раньше на работу придется выезжать. Ничего, потерпим».
Ремонт моста, по мнению парламентария, закончится в течение лета.
Ранее глава города Борис Елкин заявил, что ремонты остальных дорог в Пскове уже проторгованы, осталось дождаться благоприятных погодных условий и открытия асфальтобетонных заводов.