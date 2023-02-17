АвтоМир / Автоблоги

Я/Мы и Ольгинский мост

На следующей неделе Ольгинский мост частично закроют для движения автотранспорта. Если быть точнее, то 15 марта. При этом, что важно, движение для пешеходов и автотранспорта сохранится. Правда, с одной стороны. Планируется, что замена первой части дорожного полотна продлится до майских праздников. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава города Пскова Борис Елкин. Решение ожидаемое и вполне логичное, с учетом того, что ямочный ремонт, который в последнее время проводился чуть ли не ежедневно, особых результатов не давал.

Перед тем, как рассуждать о ремонте, давайте окунемся в историю. Ольгинскому мосту не везло с самого начала. Первоначальный арочный мост был открыт и освящен 30 октября 1911 года. Открытие состоялось в непогоду, шел сильный дождь. Что, собственно, намекало на его непростую судьбу. После этого его три раза взрывали: сначала красноармейцы во время Гражданской войны, затем советские солдаты перед отступлением в 1941-м, а в конце войны — отступавшие немцы.

Восстановленный арочный мост в новых реалиях оказался узким. А его дорожное покрытие полностью состояло из досок и ям. Пешеходы вынуждены были смотреть под ноги и видеть волны реки Великой. В общем, нынешние ямы не чета тем, что были когда-то.

Решение назревало одно — нужно строить новый мост. И он появился. Современный бетонный, без особых изысков, он увидел свет в 1970 году. Но снова незадача. Оказалось, что двух опор для моста недостаточно. Из-за ошибок в расчётах произошла деформация. Пришлось добавлять четыре дополнительные опоры. Так мост обрел свой современный вид.

Если вы думаете, что на этом все закончилось, то ошибаетесь. Мост приходилось ремонтировать часто. Конечно, речь шла о ремонте дорожного покрытия. В последний раз работы с частичным перекрытием моста состоялись в конце 2016 года. И открылся даже раньше положенного срока. Но долго не продержался. Примерно через год ямы вернулись на свое законное место. После чего последовали упреки от местных жителей и активной общественности.

Фото из сообщества «Убитые дороги Пскова»

Новый, более масштабный, фронт работ призван решить все сопутствующие проблемы. В данном случае речь идет о полноценной замене дорожного полотна, а не просто о ремонте, как было пять лет назад. Отсюда и сроки такие. На работы по приведению моста в чувство направят 90 миллионов рублей. При этом будет использоваться литой асфальтобетон, более прочный материал, который не производится в Псковской области.

Если говорить о том, что будет сделано, то нужно отметить, что мост «разденут» практически до основания. Ремонт затронет выравнивающий слой, гидроизоляцию, защитный и верхний слои. В этом смысле срок работ вполне обоснован.

Можно ожидать, что предстоящие ремонтные работы сильно скажутся на пропускной способности и количеству комментариев в Интернете. Но, согласитесь, невозможно отремонтировать мост по щелчку пальца в одно мгновение. Зато через пару месяцев не придется ездить по торчащей из асфальта арматуре и переживать за сохранность автомобиля. И, как показывает практика, через пару недель все равно все адаптируются к новым реалиям.

Все ожидания жителей сводятся лишь к тому, чтобы асфальт смог сохраниться на как можно больший срок. И это вполне возможно. Тем более, что на 2026 год запланирована полная реконструкция Ольгинского моста. И для удобства пешеходов и водителей построят временный мост через Великую. Но это уже совсем другая история.

Александр Елисеев