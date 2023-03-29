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Андрей Маковский предложил вернуть двустороннее движение на улице Карла Маркса на время ремонта Ольгинского моста

Вернуть двустороннее движение на улице Карла Маркса на время ремонта Ольгинского моста предложил лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский на сессии парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Андрей Маковский рассказал об инициативах, которые партия выдвинула на федеральном уровне. Так, предлагается отправлять уведомление через Госуслуги тому человеку, на которого незаконно оформили кредит, чтобы потом обратиться в правоохранительные органы.

«Еще одно предложение – на сайте госуслуг можно давать оценку работу чиновникам, депутатам. Важная инициатива, которая позволить смотреть на вещи правильно», – сказал он.

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Депутат обратил внимание на дорожные работы, которые проходят в Пскове. «Ольгинский мост ремонтируют, что хорошо. Но создаются заторы для проезда скорой помощи, сказывается и на настроении граждан – создает нервозность», – выступил он и предложил пересмотреть городские развязки.

«Можно подумать о том, чтобы сделать Карла Маркса двусторонним и разгрузить Октябрьский проспект», – продолжил Андрей Маковский.

Также депутат выразил благодарность всем сотрудникам МЧС, которые сейчас устраняют последствия паводка на территории региона.