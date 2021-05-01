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Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП в Псковской области

Опубликованы фотографии и видео с места ДТП в Дедовичском районе, в котором погибли два человека погибли. Материалы Псковской Ленте Новостей предоставила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, водитель автомобиля «Мицубиси», 35-летний мужчина, не справился с управлением, машина съехала в кювет. В результате аварии водитель и его 39-летний пассажир погибли.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.