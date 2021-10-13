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Сбивший девочку в Бежаницах водитель ВАЗа был трезв. ФОТО

Сбивший девочку в Бежаницах водитель ВАЗа был трезв. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

13 октября в 17.10 у дома №29 на улице Первомайская водитель автомобиля ВАЗ-21150, мужчина 1992 года рождения, совершил наезд на ребенка 2019 года рождения. Девочка перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода, перед близко идущим транспортом, она торопилась к своей бабушке, которая находилась на правой стороне дороги.

Ребенок госпитализирован в больницу города Великие Луки.

Как сообщалось ранее, у пострадавшей выявлены ссадины лица, под вопросом сотрясение головного мозга.

Девочка и бабушка шли по разным сторонам дороги и неожиданно ребенок направился к последней, когда приближался автомобиль. ВАЗ двигался медленно.

Пострадавшей 2 полных года, несколько дней назад у нее был день рождения.