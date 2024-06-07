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Один человек погиб и двое ранены в результате выезда на встречную полосу под Островом

Один человек погиб, и двое ранены в результате выезда автомобиля на встречную полосу под Островом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкновение двух автомашин произошло 6 июня около 02.30 на 321-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель на территории Островского района.

Водитель Opel Mokka, житель Смоленска 1981 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Hyundai Tucson под управлением опочанина 1987 года рождения.

В результате ДТП погиб водитель Opel. Пассажирка 1986 года рождения госпитализирована с переломами конечностей. Водитель Hyundai также госпитализирован.

Автомобили изъяты, проводится проверка по факту происшествия.