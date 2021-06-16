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Пьяного мужчину за рулем «Шкоды» остановили полицейские в Плюссе

09.07.2021 12:19|ПсковКомментариев: 0

Пьяного водителя автомобиля «Шкода» остановили полицейские в поселке Плюсса 8 июля. Около 5.00 мужчина 1978 года рождения ехал по улице Советской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А в Опочке ночью 8 июля у дома на улице Автозаводской полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2107. Выяснилось, что им управлял нетрезвый горожанин 1961 года рождения.

В Печорском районе также вечером 8 июля стражи порядка выявили еще одного нетрезвого водителя. Этот 36-летний мужчина, находясь в нетрезвом виде, управлял мотоциклом.

По всем этим фактам в настоящее время проводят проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Теги: #пьяный за рулем #ДПС #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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