АвтоМир / За рулём

Пьяного мужчину за рулем «Шкоды» остановили полицейские в Плюссе

Пьяного водителя автомобиля «Шкода» остановили полицейские в поселке Плюсса 8 июля. Около 5.00 мужчина 1978 года рождения ехал по улице Советской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А в Опочке ночью 8 июля у дома на улице Автозаводской полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2107. Выяснилось, что им управлял нетрезвый горожанин 1961 года рождения.

В Печорском районе также вечером 8 июля стражи порядка выявили еще одного нетрезвого водителя. Этот 36-летний мужчина, находясь в нетрезвом виде, управлял мотоциклом.

По всем этим фактам в настоящее время проводят проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.