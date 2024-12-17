Водитель пикапа врезалась в Hyundai с тентованным прицепом на Северном обходе Пскова

Две машины столкнулись на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО

Автокредитование выросло на 70% за год

На антигололедные средства в Псковской области готовы выделить 56 млн рублей

Участок трассы Р-23 в Пустошке расширили до четырех полос

Водитель пострадала в тройном ДТП в Пскове. ФОТО

Работники «СитиИнвестГрупп» проводят антигололедную обработку псковских улиц

ДТП произошло на перекрестке улиц Советской Армии и Лепешинского в Пскове

В Госавтоинспекции Пскова уточнили информацию о ДТП с наездом на световую опору

Стали известны подробности «игры в кегельбан» на Рижском проспекте в Пскове с участием четырех авто