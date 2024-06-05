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У водителей-иностранцев могут начать изымать автомобили без ОСАГО

Представители Национального автомобильного союза (НАС) предложили ужесточить наказание за отсутствие полиса ОСАГО у водителей-иностранцев. С такой инициативой представители организации обратились к председателю правительства России Михаилу Мишустину. В частности, предлагается эвакуировать такие транспортные средства.

Сейчас за отсутствие полиса любому водителю полагается штраф от 500 до 800 рублей, пишут «Известия».

В НАС регулярно получают обращения от граждан, пострадавших в ДТП с участием водителя-иностранца, чье транспортное средство не зарегистрировано в России и у которого отсутствует полис ОСАГО, рассказали в организации.

«В результате люди не могут получить компенсацию за ущерб в рамках системы страхования и вынуждены обращаться в суд», — говорится в обращении.

После выигранного суда граждане должны обратиться в Федеральную службу судебных приставов, которая должна взыскать с иностранного водителя денежные средства на восстановление автомобиля, поврежденного по его вине, отметил автор инициативы, вице-президент НАС Антон Шапарин.

«Но чаще всего у иностранцев нет никакого имущества, и они просто уезжают из России, приставы не могут взыскать с них деньги. Мы предлагаем ужесточить наказание для иностранцев — отправлять автомобили с иностранными номера без страховки на штрафстоянку до того времени, пока не будет приобретен полис», — пояснил он.

Опрошенные юристы и автоэксперты подтвердили существование проблемы отсутствия полиса у иностранцев. Но инициативу надо доработать.