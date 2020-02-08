Общество

Семь новых соцуслуг введено в МФЦ Псковской области за первый месяц года

Семь новых услуг, направленных на оказание социальной помощи населению, введено в многофункциональных центрах Псковской области за первый месяц 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«На сегодняшний день на площадке многофункционального центра предоставляется 21 услуга комитета по социальной защите Псковской области. За 2019 год через МФЦ заявление на оказание социальной поддержки подали около 5 тысяч человек. Цифра внушительная. На данный момент ведутся работу по дальнейшему расширению перечня услуг», - прокомментировала директор МФЦ Ершова Екатерина.

В числе новых услуг — социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Она осуществляется в отношении граждан Российской Федерации, постоянно или временно проживающих на территории Псковской области, зарегистрированных в регионе по месту жительства либо по месту пребывания органами регистрационного учета.

Обратиться за указанной услугой в МФЦ могут малоимущие семьи и одиноко проживающие люди, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам меньше установленного в регионе прожиточного минимума. Государственная социальная помощь предоставляется один раз в год в виде денежной выплаты (1 тысяча рублей для многодетных семей или 300 рублей для одиноко проживающего гражданина) или натуральной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие жизненно необходимые товары, по стоимости не превышающие денежного размера соцпомощи). Также предполагается, что граждане могут получить поддержку частично в денежном виде и частично в виде материальной помощи.

Получить консультацию и подать пакет документов можно во всех отделах МФЦ Псковской области. Телефон «горячей линии» 8-800-100-60-11. С адресами и телефонами отделов приема заявителей можно ознакомиться на официальном сайте.