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Митрополит Матфей посетил «Рождественские встречи» в псковской в гимназии с изучением основ православной культуры

В псковской гимназии №28 с изучением основ православной культуры 15 января прошли «Рождественские встречи». Мероприятие было организовано с целью празднования Рождества Христова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

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На концерте присутствовали почётные гости: митрополит Псковский и Порховский Матфей, секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая, заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный, начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев, духовник гимназии иерей Евгений Пустозёров.

Ребята подготовили музыкальные номера и театральную постановку по мотивам русских сказок. В завершение мероприятия митрополит Матфей обратился к собравшимся и поздравил их с Рождеством Христовым. Он пожелал всем радости, мира и добра. Кроме того, митрополит передал гимназистам сладкие подарки.