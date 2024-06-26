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В России и мире

Всемирный день музыкальной группы The Beatles празднуют 16 января

16.01.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Традиционно 16 января меломаны всего мира наслаждаются творчеством легендарной группы The Beatles, слушая их знаменитые композиции, такие как «Yesterday», «Yellow Submarine» и «Let It Be». С 2001 года 16 января отмечается Всемирный день The Beatles.

Фото: «Википедия»

16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начинали свой путь к славе молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Первое выступление The Beatles состоялось в этом клубе 9 февраля 1961 года. Вскоре группа стала постоянным участником концертов в клубе и приобрела множество поклонников. Всемирное признание коллектив получил в 1963 году после выпуска сингла «Please Please Me».

В 1964 году журнал Cashbox присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошёлся миллионным тиражом всего за 10 дней. Знаменитая песня «Yesterday», которая считается самым известным творением The Beatles, впервые прозвучала в 1965 году. В 1999 году по опросу Би-би-си она была признана лучшей песней века.

25 июня 1967 года The Beatles стали первым коллективом, выступление которого транслировали по спутниковому телевидению на весь мир. В тот день их увидели почти 400 миллионов зрителей. 30 января 1969 года группа дала концерт на крыше лондонского здания, который стал последним живым выступлением The Beatles.

В привычном составе группа работала восемь лет. За это время The Beatles сочинили более 240 песен, записали множество синглов, выпустили 13 альбомов и снялись в нескольких фильмах и телешоу. Начав с подражания классикам американского рок-н-ролла, группа пришла к собственному стилю, пишет calend.ru.

Группа The Beatles оказала значительное влияние на развитие мировой музыкальной индустрии. Многие известные композиторы и исполнители черпали вдохновение в их творчестве. Кроме того, группа стала пионером в области звукозаписи и создания видеоклипов.

Журнал Rolling Stone признал The Beatles величайшими исполнителями всех времён. В декабре 2015 года клуб The Cavern подарил городу Ливерпулю памятник, изображающий легендарную четвёрку, прогуливающуюся вдоль набережной.

16 января проводятся различные мероприятия, посвящённые этой группе. Фанаты со всего мира вновь исполняют песни The Beatles, наслаждаясь их творчеством.

Теги: #праздник #музыка #The Beatles
Источник: Псковская Лента Новостей
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