Общество

В РПЦ не поддержали идею введения налога за бездетность

Русская православная церковь выступила против предложения обязать россиян платить налог за бездетность. Об этом пишет «Российская газета».

Такую идею ранее высказала глава общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Ее инициатива - обложить налогом бездетных россиян репродуктивного возраста, исключив тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям. Татьяну Буцкую также поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

«Я не разделяю позицию о том, что нужно платить налог за бездетность, в том числе, из личных соображений, так как мне придется этот налог платить и каждому монаху, который дает монашеский обет», - заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

При этом религиозный деятель добавил, что проблему роста рождаемости нельзя решить при помощи роста налогов.