Общество

В РПЦ советуют пожилым людям не посещать храмы на Рождество

Русская православная церковь рекомендует пожилым людям не посещать храмы на Рождество во избежание заражения коронавирусом. Об этом сообщил лава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он отметил, что в большинстве регионов России нет ограничений на посещение храмов, хотя кое-где ограничено количество одновременно находящихся в них. «Но и мы, конечно, тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве, в ряде регионов Российской Федерации, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции», - цитирует митрополита «Интерфакс».

Кроме того, по его словам, для пожилых прихожан, которые не могут прийти в храм, организовано посещение священником на дому, чтобы он мог исповедовать и преподать святое причастие.