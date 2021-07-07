Общество

Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» в Псковской области отметил двухлетие

Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» правозащитного центра партии «Единая Россия» отметил свое двухлетие. По этому случаю депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский встретился с сотрудниками, волонтерами и заявителями юридической клиники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

Отделения юрклиники функционируют в Пскове и Великих Луках. За два года работы специалисты центра провели более 400 приемов граждан, в том числе и в режиме онлайн в самые острые фазы пандемии. Юридическую помощь получили более 700 человек. Консультации и помощь жителям региона оказывают 5 преподавателей и 50 студентов-волонтеров псковских университетов.

Центр «Земляки» был создан по инициативе Александра Козловского. На встрече он отметил, что благодаря заинтересованности и вовлеченности руководства, педагогов и студентов университета удалось помочь такому количеству жителей региона.

«Для студентов работа в центре – определенная живая практика, они набираются опыта еще на стадии обучения», – подчеркнул депутат Госдумы и рассказал случай, когда во время приема студентке-волонтеру центра поступило предложение о работе.

В свою очередь педагог Великолукского филиала ПсковГУ Александр Торбин подробно рассказал о работе юрклиники «Земляки», а также о распределении обязанностей студентов. Кроме того, привел примеры дел, которые удалось выиграть стараниями волонтеров. Так, например, Дарья Медкова разбиралась в вопросе Галины Родионовой. Девушка подготовила исковое заявление и через суд смогла добиться снятия с регистрационного учета из квартиры заявительницы родственника.

«Благодаря центру «Земляки» и его сотрудникам мы знаем, что можно получить поддержку. Очень важно и ценно видеть неподдельную заинтересованность помочь нам», – сказала Людмила Веденяпина, чей вопрос в данный момент помогают решить волонтеры юрклиники.

Людмила Семченко, еще одна посетительница центра добавила, что в юрклинике люди находят дополнение. Галина Родионова в свою очередь поблагодарила Александра Козловского за организацию работы центра «Земляки», пожелала юрклинике развития, а сотрудникам и волонтерам – успехов в дальнейшей работе.

В продолжение диалога студенты рассказали об особенностях волонтерской работы в центре и планах получения дальнейшего образования, а также о трудоустройстве.

Подводя итоги встречи, Александр Козловский поблагодарил сотрудников и волонтеров центра «Земляки» за вклад в развитие юридической клиники. Отдельные слова благодарности он выразил куратору центра Юлии Третьяковой, которая занимается работой правозащитной службы с первых дней ее создания. В заключение он вручил им благодарственные письма.