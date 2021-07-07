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Общество

Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» в Псковской области отметил двухлетие

07.07.2021 11:37|ПсковКомментариев: 0

Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» правозащитного центра партии «Единая Россия» отметил свое двухлетие. По этому случаю депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский встретился с сотрудниками, волонтерами и заявителями юридической клиники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

Отделения юрклиники функционируют в Пскове и Великих Луках. За два года работы специалисты центра провели более 400 приемов граждан, в том числе и в режиме онлайн в самые острые фазы пандемии. Юридическую помощь получили более 700 человек. Консультации и помощь жителям региона оказывают 5 преподавателей и 50 студентов-волонтеров псковских университетов.

Центр «Земляки» был создан по инициативе Александра Козловского. На встрече он отметил, что благодаря заинтересованности и вовлеченности руководства, педагогов и студентов университета удалось помочь такому количеству жителей региона.

«Для студентов работа в центре – определенная живая практика, они набираются опыта еще на стадии обучения», – подчеркнул депутат Госдумы и рассказал случай, когда во время приема студентке-волонтеру центра поступило предложение о работе.

В свою очередь педагог Великолукского филиала ПсковГУ Александр Торбин подробно рассказал о работе юрклиники «Земляки», а также о распределении обязанностей студентов. Кроме того, привел примеры дел, которые удалось выиграть стараниями волонтеров. Так, например, Дарья Медкова разбиралась в вопросе Галины Родионовой. Девушка подготовила исковое заявление и через суд смогла добиться снятия с регистрационного учета из квартиры заявительницы родственника.

«Благодаря центру «Земляки» и его сотрудникам мы знаем, что можно получить поддержку. Очень важно и ценно видеть неподдельную заинтересованность помочь нам», – сказала Людмила Веденяпина, чей вопрос в данный момент помогают решить волонтеры юрклиники.

Людмила Семченко, еще одна посетительница центра добавила, что в юрклинике люди находят дополнение. Галина Родионова в свою очередь поблагодарила Александра Козловского за организацию работы центра «Земляки», пожелала юрклинике развития, а сотрудникам и волонтерам – успехов в дальнейшей работе.

В продолжение диалога студенты рассказали об особенностях волонтерской работы в центре и планах получения дальнейшего образования, а также о трудоустройстве.

Подводя итоги встречи, Александр Козловский поблагодарил сотрудников и волонтеров центра «Земляки» за вклад в развитие юридической клиники. Отдельные слова благодарности он выразил куратору центра Юлии Третьяковой, которая занимается работой правозащитной службы с первых дней ее создания. В заключение он вручил им благодарственные письма.

Теги: #Единая Россия #Земляки #юридическая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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