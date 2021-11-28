Общество

Псковичи устроили «киберохоту на разум» и пообщались с роботом

Фестиваль «Цифровая профилактика VS Голем-цивилизация» прошел в Псковской областной научной библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПОУНБ

Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Молодежная неделя цифровых технологий». Посетители поучаствовали в ролевой игре «Киберохота на разум», прослушали лекцию о фактчекинге научной информации, посетили неоднозначную панораму «Эстетическая киберщекотка» в стиле киберпанк. Также участники прошли тест «Сережа, да ты робот?!».

Все активности были посвящены современной цифровизации процессов, которые происходят как в бытовой, так и в профессиональной жизни. Так, например, ролевая флэш-игра включала в себя настоящие кейсы из области кибербезопасности. А роботизация, с которой можно было познакомиться на фестивале, уже применяется в повседневной жизни.