Общество

Росстат сообщил о снижении числа бедных в России

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в январе-сентябре 2022 года составила 17,2 млн человек, уровень бедности оценивается в 11,8%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

В январе-сентябре 2021 года численность бедных составляла 17,6 млн человек, уровень бедности оценивался в 12,1%.

Численность бедных в III квартале 2022 года сократилась до 15,3 млн человек (16,0 млн человек в III квартале 2021 года), уровень бедности снизился до 10,5% (с 11,0%).

В I квартале 2022 года численность бедных оценивалась в 20,9 млн человек (уровень бедности - 14,3%), во II квартале 2022 года - в 17,6 млн человек (12,1%).

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.