Общество

«Живые трупы»: спящие на детской площадке взрослые обеспокоили псковичей

Спящие на детской площадке у дома №93 на Рижском проспекте в Пскове взрослые обеспокоили местных жителей. Обсуждение идет под публикацией, размещенной в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Такая картина ежедневно на детской площадке возле Рижского, 93. Ночью ещё и орут. Соседи, давайте объединяться и что-то делать с этим», - предложил неравнодушный горожанин.

Предложений поступило несколько. Одни обвинили в бездействии полицию и призвали правоохранителей забирать таких граждан в участок. Другие заметили, что спящие на детской площадке, по сути, общественный порядок не нарушают, поэтому заниматься проблемой, по их мнению, должны врачи или органы социальной защиты.

Одна местная жительница и вовсе предложила снести площадку и скамейки, а также закрыть соседний магазин, который, по ее словам, реализует алкоголь круглосуточно.

«Орут, дерутся круглосуточно. Невозможно спать. Валяются по двору живые трупы. К ним скорая ездит каждый день вместо того, чтобы ехать к людям, которые действительно нуждаются в помощи», - возмутилась женщина.

Еще одна подписчица заметила, что аналогичная проблема существует во многих дворах Пскова, а не только на Рижском проспекте у круглосуточной «наливайки». А другой комментатор и вовсе не считает ситуацию ненормальной: «У нас свободная страна», - заметил он.