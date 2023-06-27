Общество

В Госдуму внесут законопроект о приравнивании блогеров к СМИ

Инициативу о добровольной регистрации страниц блогеров в соцсетях в качестве СМИ внесут в Думу в июле, рассказала один из авторов проекта, депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова.

Сейчас некоторые блогеры работают оперативнее журналистов зарегистрированных СМИ и распространяют в Интернете эксклюзивную информацию, но их права ограничены, цитируют Лантратову «Ведомости».

«Они, как и СМИ, должны иметь возможность направлять официальные запросы в госорганы, аккредитовываться на общественно значимые мероприятия, получать доступ к документам», — сказала парламентарий.

Кроме того, получение статуса СМИ повысит ответственность блогера за распространяемый контент. Это чрезвычайно важно в условиях активного распространения фейков в Интернете, уверена Лантратова.

Минцифры не поддерживает предложенные инициативы, полагая, что вопрос нуждается в дополнительной проработке.

Ассоциация блогеров и агентств поддерживает идею, так как закон может урегулировать работу, например, блогеров, которые ведут новостные Telegram-каналы.